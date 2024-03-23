https://ria.ru/20240323/terakt-1935244009.html

Жители Узбекистана приносят цветы к посольству России в Ташкенте

Жители Узбекистана приносят цветы к посольству России в Ташкенте - РИА Новости, 23.03.2024

Жители Узбекистана приносят цветы к посольству России в Ташкенте

Жители Узбекистана в связи с терактом в Подмосковье несут в субботу цветы, свечи и игрушки к посольству России в Ташкенте, многие приходят семьями, вместе с... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:16

2024-03-23T12:16

2024-03-23T12:16

теракт в "крокус сити холле"

россия

узбекистан

ташкент

дмитрий песков

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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ТАШКЕНТ, 23 мар – РИА Новости. Жители Узбекистана в связи с терактом в Подмосковье несут в субботу цветы, свечи и игрушки к посольству России в Ташкенте, многие приходят семьями, вместе с детьми, передает корреспондент РИА Новости. "Мы вместе с россиянами скорбим. Сочувствуем семьям погибших пострадавших. Братское плечо всегда рядом", - сказал житель столицы Узбекистана Альберт. Он пришел к посольству вместе с женой и дочкой. Вдоль стены у входа в здание дипмиссии на столах уже практически не осталось места для цветов. На листе бумаги от руки кто-то написал "Крокус Сити. Скорбим". На установленных столах и на земле также свечи, есть детские игрушки. Искандер пришел к посольству со своими двумя сыновьями. Он считает, что трагедия должна объединить людей в Узбекистане и России. "Мы должны друг друга поддерживать, поддерживать россиян, мы очень скорбим", - считает узбекистанец. "Это ужасно, у меня, правда, нет слов. Такое не должно происходить", - считает Мадина, не сдерживая слез. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935227145.html

россия

узбекистан

ташкент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, узбекистан, ташкент, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), в мире