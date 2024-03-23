Жители Узбекистана приносят цветы к посольству России в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 23 мар – РИА Новости. Жители Узбекистана в связи с терактом в Подмосковье несут в субботу цветы, свечи и игрушки к посольству России в Ташкенте, многие приходят семьями, вместе с детьми, передает корреспондент РИА Новости. "Мы вместе с россиянами скорбим. Сочувствуем семьям погибших пострадавших. Братское плечо всегда рядом", - сказал житель столицы Узбекистана Альберт. Он пришел к посольству вместе с женой и дочкой. Вдоль стены у входа в здание дипмиссии на столах уже практически не осталось места для цветов. На листе бумаги от руки кто-то написал "Крокус Сити. Скорбим". На установленных столах и на земле также свечи, есть детские игрушки. Искандер пришел к посольству со своими двумя сыновьями. Он считает, что трагедия должна объединить людей в Узбекистане и России. "Мы должны друг друга поддерживать, поддерживать россиян, мы очень скорбим", - считает узбекистанец. "Это ужасно, у меня, правда, нет слов. Такое не должно происходить", - считает Мадина, не сдерживая слез. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
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ТАШКЕНТ, 23 мар – РИА Новости. Жители Узбекистана в связи с терактом в Подмосковье несут в субботу цветы, свечи и игрушки к посольству России в Ташкенте, многие приходят семьями, вместе с детьми, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы вместе с россиянами скорбим. Сочувствуем семьям погибших пострадавших. Братское плечо всегда рядом", - сказал житель столицы Узбекистана Альберт. Он пришел к посольству вместе с женой и дочкой.
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Вдоль стены у входа в здание дипмиссии на столах уже практически не осталось места для цветов. На листе бумаги от руки кто-то написал "Крокус Сити. Скорбим". На установленных столах и на земле также свечи, есть детские игрушки.
Искандер пришел к посольству со своими двумя сыновьями. Он считает, что трагедия должна объединить людей в Узбекистане и России. "Мы должны друг друга поддерживать, поддерживать россиян, мы очень скорбим", - считает узбекистанец.
"Это ужасно, у меня, правда, нет слов. Такое не должно происходить", - считает Мадина, не сдерживая слез.
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ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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