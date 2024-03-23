Премьер Норвегии осудил теракт в "Крокус Сити Холле"
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".
Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".
Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.
Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.
На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".
На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".
Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.
Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.
Не остались в стороне и жители других стран.
На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.
Не остались в стороне и жители других стран.
На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.
Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.
Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.
К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.
К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.
На месте продолжают работать пожарные и медики.
Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.
На месте продолжают работать пожарные и медики.
Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
Террористы начали расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. В какой-то момент они бросили гранату или зажигательную шашку. Это привело к пожару, охватившему весь "Крокус".
Жертвами теракта стали не менее 133 человек, включая детей. Число пострадавших составило 140. После трагедии по всей России начали появляться стихийные мемориалы в память о погибших.
На медиаэкранах и билбордах во всех российских регионах появились надписи "Скорбим 22.03.2024".
Также с самого утра в Москве выстроились длинные очереди из желающих сдать кровь для пострадавших.
Не остались в стороне и жители других стран.
На фото: люди несут цветы и свечи к посольству России в Минске.
Во многих российских регионах отменили массовые мероприятия.
К настоящему моменту открытое горение в "Крокус Сити Холле" полностью ликвидировали.
На месте продолжают работать пожарные и медики.
Силовики задержали всех четырех исполнителей теракта, а также семь их пособников.