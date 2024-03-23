https://ria.ru/20240323/terakt-1935243594.html

Великобритания решительным образом осудила теракт в "Крокусе"

Великобритания решительным образом осудила теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Великобритания решительным образом осудила теракт в "Крокусе"

Великобритания самым решительным образом осуждает теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье и выражает свои соболезнования семьям жертв, заявил в субботу глава РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:13

2024-03-23T12:13

2024-03-23T12:50

теракт в "крокус сити холле"

великобритания

в мире

дэвид кэмерон

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935248654_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ba520ef98287fbd73e35abe7e6ee7904.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Великобритания самым решительным образом осуждает теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье и выражает свои соболезнования семьям жертв, заявил в субботу глава британского МИД Дэвид Кэмерон."Великобритания самым решительным образом осуждает смертельную террористическую атаку в "Крокус сити холле" около Москвы. Мы приносим свои искренние соболезнования и выражаем глубочайшее сочувствие семьям многочисленных жертв. Ничто никогда не может оправдать такое ужасающее насилие", - написал он на своей странице в соцсети X.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://radiosputnik.ru/20240323/terakt-1935184437.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, в мире, дэвид кэмерон, крокус сити холл