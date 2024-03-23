https://ria.ru/20240323/terakt-1935242559.html

Конституционный Суд выразил соболезнования из-за теракта в Подмосковье

Конституционный Суд выразил соболезнования из-за теракта в Подмосковье - РИА Новости, 23.03.2024

Конституционный Суд выразил соболезнования из-за теракта в Подмосковье

Судьи и сотрудники Конституционного Суда РФ потрясены чудовищным террористическим актом в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл", сообщили РИА... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T12:09

2024-03-23T12:09

2024-03-23T12:09

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

дмитрий песков

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Судьи и сотрудники Конституционного Суда РФ потрясены чудовищным террористическим актом в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям, родственникам и близким погибших и пострадавших в этой трагедии. Мы восхищены самообладанием и мужеством тех, кто нашел в себе силы противостоять нападавшим, оказывал помощь в эвакуации беззащитных граждан и в настоящее время борется за жизни спасенных", - сказали в пресс-службе. Там назвали теракт "циничным и профессионально спланированным преступлением", сомнений в целевой направленности которого нет. "Но, как мы видим, его организаторы просчитались и достигнут прямо противоположный результат: как на протяжении многих веков своей истории, Россия сплачивается в своем единстве перед испытаниями и находит в себе силы для их преодоления. Верим в торжество конституционной законности", - отметили в суде. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), россия, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)