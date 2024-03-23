Артисты соболезнуют близким погибших в теракте в "Крокусе"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Артисты Леонид Агутин, Лариса Долина и Лолита выразили соболезнования семьям погибших при теракте в "Крокус сити холле" в Красногорске, об этом они написали в своих соцсетях. "Безумие какое-то. Чудовищная трагедия. Крокус, зрители... в голове не укладывается. Мерзавцам гореть в аду. Царствие небесное погибшим. Скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал в своем Telegram-канале Леонид Агутин. Певица Лолита отметила, что к таким трагедиям нельзя привыкнуть. "Каждый день нам несёт трагедию в последнее время... Как можно к этому привыкнуть?! ...Нам, живущим и дышащим, никогда не смириться с ненавистью и агрессией. Аминь", - написала она в своем Telegram-канале. Народная артистка РФ Лариса Долина также выразила соболезнования семьям погибших и обратилась к подписчикам с просьбой избегать мест большого скопления людей. По её словам, страшная трагедия, произошедшая вчера в "Крокусе", показала "до какой степени все мы уязвимы". "Я выражаю искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким погибших... Я скорблю со всей страной... Я прошу вас, люди, избегайте мест большого скопления людей! Будьте бдительны! Берегите себя и своих близких!", - написала певица на своей странице в Instagram*. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них - дети, 60 взрослых и один ребенок - в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС - о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области - о помощи пострадавшим.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
россия, московская область (подмосковье), леонид агутин, лариса долина, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), общество, культура
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Московская область (Подмосковье), Леонид Агутин, Лариса Долина, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Общество, Культура
Артисты соболезнуют близким погибших в теракте в "Крокусе"
Лолита, Агутин и Долина соболезнуют близким погибших в теракте в "Крокусе"
Медиаэкран с изображением свечи с траурной надписью на одной из улиц Новосибирска в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Артисты Леонид Агутин, Лариса Долина и Лолита выразили соболезнования семьям погибших при теракте в "Крокус сити холле" в Красногорске, об этом они написали в своих соцсетях.
"Безумие какое-то. Чудовищная трагедия. Крокус, зрители... в голове не укладывается. Мерзавцам гореть в аду. Царствие небесное погибшим. Скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал в своем Telegram-канале Леонид Агутин.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
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Певица Лолита отметила, что к таким трагедиям нельзя привыкнуть. "Каждый день нам несёт трагедию в последнее время... Как можно к этому привыкнуть?! ...Нам, живущим и дышащим, никогда не смириться с ненавистью и агрессией. Аминь", - написала она в своем Telegram-канале.
Народная артистка РФ Лариса Долина также выразила соболезнования семьям погибших и обратилась к подписчикам с просьбой избегать мест большого скопления людей. По её словам, страшная трагедия, произошедшая вчера в "Крокусе", показала "до какой степени все мы уязвимы".
"Я выражаю искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким погибших... Я скорблю со всей страной... Я прошу вас, люди, избегайте мест большого скопления людей! Будьте бдительны! Берегите себя и своих близких!", - написала певица на своей странице в Instagram*.
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ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них - дети, 60 взрослых и один ребенок - в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС - о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области - о помощи пострадавшим.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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