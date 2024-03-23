ФСБ рассказала подробности задержания террористов, атаковавших "Крокус"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.В спецслужбе подчеркнули, что силовиками были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, принимавших непосредственное участие в теракте в "Крокус сити холле", ведется дальнейшая работа над выявление пособнической базы."В результате слаженных действий специальных и правоохранительных ведомств с разницей в несколько часов в Брянской области были задержаны все четверо террористов", - говорится в сообщении.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
В спецслужбе подчеркнули, что силовиками были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, принимавших непосредственное участие в теракте в "Крокус сити холле", ведется дальнейшая работа над выявление пособнической базы.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 00:35
"В результате слаженных действий специальных и правоохранительных ведомств с разницей в несколько часов в Брянской области были задержаны все четверо террористов", - говорится в сообщении.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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