Жители Краснодара почтили память о погибших в "Крокусе"

КРАСНОДАР, 23 мар – РИА Новости. Жители Краснодара начали приносить цветы, свечи и мягкие игрушки на стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле", на медиаэкранах краевой столицы появились траурные надписи, передает корреспондент РИА Новости. В Краснодаре организовали стихийный мемориал в память о погибших в теракте в Подмосковье. Краснодарцы приходят к храму Святого Александра Невского, чтобы выразить соболезнования семьям погибших и пострадавших во время нападения на "Крокус Сити Холл". Жители города возлагают цветы, свечи и детские игрушки к стихийному мемориалу. По данным мэрии города, поминальные службы по погибшим во вчерашнем теракте проходят в нескольких храмах кубанской столицы. Также краснодарцы молятся о выздоровлении пострадавших. На медиаэкранах Краснодара также появились изображения со свечой памяти. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще может возрасти. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
происшествия, краснодар, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, александр невский, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Краснодар, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Александр Невский, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Жители Краснодара почтили память о погибших в "Крокусе"
Жители Краснодара несут цветы к мемориалу в память о погибших в "Крокусе"
КРАСНОДАР, 23 мар – РИА Новости. Жители Краснодара начали приносить цветы, свечи и мягкие игрушки на стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле", на медиаэкранах краевой столицы появились траурные надписи, передает корреспондент РИА Новости.
В Краснодаре организовали стихийный мемориал в память о погибших в теракте в Подмосковье. Краснодарцы приходят к храму Святого Александра Невского, чтобы выразить соболезнования семьям погибших и пострадавших во время нападения на "Крокус Сити Холл".
Стихийный мемориал в Краснодаре в память о погибших в теракте в Подмосковье
Жители города возлагают цветы, свечи и детские игрушки к стихийному мемориалу.
По данным мэрии города, поминальные службы по погибшим во вчерашнем теракте проходят в нескольких храмах кубанской столицы. Также краснодарцы молятся о выздоровлении пострадавших.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 00:35
На медиаэкранах Краснодара также появились изображения со свечой памяти.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще может возрасти.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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