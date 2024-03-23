https://ria.ru/20240323/terakt-1935234187.html

Жители Краснодара почтили память о погибших в "Крокусе"

Жители Краснодара почтили память о погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Жители Краснодара почтили память о погибших в "Крокусе"

Жители Краснодара начали приносить цветы, свечи и мягкие игрушки на стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле", на медиаэкранах краевой РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:46

2024-03-23T11:46

2024-03-23T11:51

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

краснодар

россия

московская область (подмосковье)

владимир путин

александр невский

дмитрий песков

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КРАСНОДАР, 23 мар – РИА Новости. Жители Краснодара начали приносить цветы, свечи и мягкие игрушки на стихийный мемориал в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле", на медиаэкранах краевой столицы появились траурные надписи, передает корреспондент РИА Новости. В Краснодаре организовали стихийный мемориал в память о погибших в теракте в Подмосковье. Краснодарцы приходят к храму Святого Александра Невского, чтобы выразить соболезнования семьям погибших и пострадавших во время нападения на "Крокус Сити Холл". Жители города возлагают цветы, свечи и детские игрушки к стихийному мемориалу. По данным мэрии города, поминальные службы по погибшим во вчерашнем теракте проходят в нескольких храмах кубанской столицы. Также краснодарцы молятся о выздоровлении пострадавших. На медиаэкранах Краснодара также появились изображения со свечой памяти. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще может возрасти. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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краснодар

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, краснодар, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, александр невский, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)