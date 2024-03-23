https://ria.ru/20240323/terakt-1935232055.html

МИД Польши решительно осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

МИД Польши решительно осудил теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024

МИД Польши решительно осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Министерство иностранных дел Польши осудило теракт в "Крокус Сити Холле" в России и выразило соболезнования. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:36

2024-03-23T11:36

2024-03-23T11:36

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

польша

в мире

крокус сити холл

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ВАРШАВА, 23 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши осудило теракт в "Крокус Сити Холле" в России и выразило соболезнования."Мы потрясены вестями о трагических событиях в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", - говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства."Решительно осуждаем теракт и выражаем искренние соболезнования родным и близким убитых и пострадавших", - заявили в МИД Польши.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

московская область (подмосковье)

польша

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московская область (подмосковье), польша, в мире, крокус сити холл