https://ria.ru/20240323/terakt-1935231286.html

Президент Молдавии осудила теракт в "Крокус Сити Холле"

Президент Молдавии осудила теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024

Президент Молдавии осудила теракт в "Крокус Сити Холле"

Президент Молдавии Майя Санду осудила теракт в "Крокус сити холле" в Красногорске. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:33

2024-03-23T11:33

2024-03-23T11:33

теракт в "крокус сити холле"

молдавия

россия

московская область (подмосковье)

майя санду

крокус сити холл

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КИШИНЕВ, 23 мар – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду осудила теракт в "Крокус сити холле" в Красногорске. "Соболезную всем семьям погибших в террористическом акте в Москве. Молдова осуждает терроризм и любые формы насилия против гражданских лиц, невинных людей. Согласно данным, собранным Министерством иностранных дел за ночь, среди жертв нет граждан Молдовы. Мы сопереживаем пострадавшим и всем, кто потерял близких в результате вчерашнего теракта", - написала Санду на своей странице в социальной сети. Ранее со словами поддержки России выступил ряд оппозиционных политических лидеров, среди них Илан Шор, глава Гагаузии Евгения Гуцул, экс-президент Игорь Додон, экс-премьер Ион Кику, представители общественных организаций. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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молдавия

россия

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

молдавия, россия, московская область (подмосковье), майя санду, крокус сити холл