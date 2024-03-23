https://ria.ru/20240323/terakt-1935228660.html

Террористы при нападении в "Крокусе" использовали автоматы, заявили в СК

Террористы при нападении в "Крокусе" использовали автоматы, заявили в СК - РИА Новости, 23.03.2024

Террористы при нападении в "Крокусе" использовали автоматы, заявили в СК

Террористы при нападении в подмосковном "Крокус сити холле" использовали автоматическое оружие, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:25

2024-03-23T11:25

2024-03-23T11:28

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935119956_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_84e9bbed835ed211a478f98ea4ac1016.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Террористы при нападении в подмосковном "Крокус сити холле" использовали автоматическое оружие, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР. По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы," - говорится в сообщении."Установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые", - говорится в сообщении.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), крокус сити холл