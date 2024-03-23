https://ria.ru/20240323/terakt-1935227727.html

После теракта в "Крокусе" в московские стационары поступили 88 человек

После теракта в "Крокусе" в московские стационары поступили 88 человек - РИА Новости, 23.03.2024

После теракта в "Крокусе" в московские стационары поступили 88 человек

После трагедии в "Крокус сити холле" 88 человек поступили в стационары Москвы, в настоящее время в больницах столицы остаются 80 человек, из них в крайне... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:21

2024-03-23T11:21

2024-03-23T12:52

теракт в "крокус сити холле"

москва

крокус сити холл

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. После трагедии в "Крокус сити холле" 88 человек поступили в стационары Москвы, в настоящее время в больницах столицы остаются 80 человек, из них в крайне тяжелом состоянии находятся 13, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."В результате трагедии в "Крокус сити холле" в московские городские стационары поступило всего 88 человек. Из них 84 взрослых и 4 ребёнка. Все они госпитализированы в 14 городских многопрофильных медицинских учреждений, в том числе 2 детских. Восемь человек выписаны домой под амбулаторное наблюдение",- говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время в больницах остаётся 80 человек, из них в крайне тяжелом состоянии находятся 13 человек, в тяжелом - 25 пациентов, в том числе один ребенок."Всем пациентам проведен полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий, медицинская помощь оказывается в полном объеме, 40 пациентам проведены операции. Пациентам оказывается также психологическая помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что к лечению пациентов в тяжелом состоянии подключены все ведущие специалисты по профилям анестезиологии, реаниматологии, травматологии и другие врачи."Больницы Москвы обеспечены всеми необходимыми расходными материалами, лекарственными препаратами, а также запасом донорской крови и ее компонентов",- говорится в сообщении.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Стрельба в "Крокус -Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, крокус сити холл, происшествия, московская область (подмосковье)