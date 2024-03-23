https://ria.ru/20240323/terakt-1935227145.html

Жители и гости Ашхабада несут цветы и свечи к Русскому дому

Жители и гости Ашхабада несут цветы и свечи к Русскому дому - РИА Новости, 23.03.2024

Жители и гости Ашхабада несут цветы и свечи к Русскому дому

Жители и гости туркменской столицы Ашхабад несут в субботу цветы и детские игрушки к Русскому дому (Россотрудничество) в Туркмении после теракта в Подмосковье,... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:19

2024-03-23T11:19

2024-03-23T11:27

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

ашхабад

россия

московская область (подмосковье)

дмитрий песков

михаил мурашко

владимир путин

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АШХАБАД, 23 мар - РИА Новости. Жители и гости туркменской столицы Ашхабад несут в субботу цветы и детские игрушки к Русскому дому (Россотрудничество) в Туркмении после теракта в Подмосковье, сообщает корреспондент РИА Новости. На столы, установленные у ограды здания диппредставительства, расположенного на одном из центральных проспектов Ашхабада – проспекте Туркменбаши, - неравнодушные жители и гости туркменской столицы кладут букеты цветов, детские игрушки и свечи. Таким образом, люди выражают свои соболезнования родным и близким погибших в результате вооруженного нападения, произошедшего в городе Красногорске в концертном зале "Крокус сити холл". ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ашхабад, россия, московская область (подмосковье), дмитрий песков, михаил мурашко, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)