https://ria.ru/20240323/terakt-1935227052.html

Близкие погибших при теракте в "Крокусе" получат по три миллиона рублей

Близкие погибших при теракте в "Крокусе" получат по три миллиона рублей - РИА Новости, 23.03.2024

Близкие погибших при теракте в "Крокусе" получат по три миллиона рублей

Семьи погибших при теракте в Красногорске получат выплаты в 3 миллиона рублей, пострадавшие в стационарах - по 1 миллиону, сообщил губернатор Московской области РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:18

2024-03-23T11:18

2024-03-23T12:01

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

происшествия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Семьи погибших при теракте в Красногорске получат выплаты в 3 миллиона рублей, пострадавшие в стационарах - по 1 миллиону, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале."Вместе с правительством Москвы приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при теракте в "Крокусе". По 3 млн рублей близким погибших. По 1 млн рублей пострадавшим, которые находятся в стационаре. По 500 тыс рублей пострадавшим, которые получили лечение амбулаторно", - отметил он.Также он сообщил о дополнительной помощи семьям погибших."Ежемесячные выплаты также будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи отец или мать погибли в трагедии. Кроме того, всем в обязательном порядке мы компенсируем расходы на захоронение и урегулируем все юридические вопросы", - добавил Воробьев.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли 93 человека, в ведомстве отметили, что это число еще возрастет.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.

https://radiosputnik.ru/20240323/terakt-1935184437.html

московская область (подмосковье)

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крокус сити холл, московская область (подмосковье), андрей воробьев, происшествия