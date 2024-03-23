Московский Театр Сатиры сообщил об отмене и переносе спектаклей

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Московский Театр Сатиры в Telegram-канале сообщил об отмене и переносе спектаклей на всех сценах с 23 и 24 марта на май. "Спектакли, назначенные на 23 и 24 марта отменены и переносятся на другие даты. Все приобретённые билеты остаются действительными", - говорится в сообщении театра. Подчеркивается, что отменяются и переносятся следующие спектакли: основная сцена: "Иван Васильевич", 23 марта, - перенос на 1 мая; "Малыш и Карлсон, который живет на крыше", 24 марта – перенос на 4 мая; "Дядя Жорж", 24 марта – перенос на 11 мая. Сцена "Чердак сатиры": "Танго на миллион" 24 марта – перенос на 7 мая. Прогресс сцена А. Джигарханяна Театра сатиры: "Остров сокровищ", 23 марта – перенос на 11 мая; "30-го мая" 23 марта – перенос на 5 мая; "Брак по-итальянски", 24 марта – перенос на 30 апреля. Детская сцена Театра сатиры: "Дюймовочка", 23 марта – перенос на 4 мая; "Коза Луиза и НЛО", 24 марта – перенос на 18 мая. Отмечается, что зрителям, решившим сдать билеты, средства будут возвращены в полном объеме. "При приобретении билетов на сайте театра, воспользуйтесь сервисом самостоятельного возврата. При покупке билетов в кассах театра, либо у билетных операторов, обращайтесь, пожалуйста, по месту приобретения билетов", - уточнили в театре. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
россия, московская область (подмосковье), владимир путин, михаил мурашко, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), общество, культура
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Михаил Мурашко, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Общество, Культура
Московский Театр Сатиры сообщил об отмене и переносе спектаклей
Театр Сатиры перенес спектакли на всех сценах с 23 и 24 марта на май
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Московский Театр Сатиры в Telegram-канале сообщил об отмене и переносе спектаклей на всех сценах с 23 и 24 марта на май.
"Спектакли, назначенные на 23 и 24 марта отменены и переносятся на другие даты. Все приобретённые билеты остаются действительными", - говорится в сообщении театра.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 00:35
Подчеркивается, что отменяются и переносятся следующие спектакли: основная сцена: "Иван Васильевич", 23 марта, - перенос на 1 мая; "Малыш и Карлсон, который живет на крыше", 24 марта – перенос на 4 мая; "Дядя Жорж", 24 марта – перенос на 11 мая. Сцена "Чердак сатиры": "Танго на миллион" 24 марта – перенос на 7 мая.
Прогресс сцена А. Джигарханяна Театра сатиры: "Остров сокровищ", 23 марта – перенос на 11 мая; "30-го мая" 23 марта – перенос на 5 мая; "Брак по-итальянски", 24 марта – перенос на 30 апреля. Детская сцена Театра сатиры: "Дюймовочка", 23 марта – перенос на 4 мая; "Коза Луиза и НЛО", 24 марта – перенос на 18 мая.
Отмечается, что зрителям, решившим сдать билеты, средства будут возвращены в полном объеме.
Приморская сцена "Мариинки" отменила спектакли из-за теракта в "Крокусе"
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"При приобретении билетов на сайте театра, воспользуйтесь сервисом самостоятельного возврата. При покупке билетов в кассах театра, либо у билетных операторов, обращайтесь, пожалуйста, по месту приобретения билетов", - уточнили в театре.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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