https://ria.ru/20240323/terakt-1935224895.html

Московский Театр Сатиры сообщил об отмене и переносе спектаклей

Московский Театр Сатиры сообщил об отмене и переносе спектаклей - РИА Новости, 23.03.2024

Московский Театр Сатиры сообщил об отмене и переносе спектаклей

Московский Театр Сатиры в Telegram-канале сообщил об отмене и переносе спектаклей на всех сценах с 23 и 24 марта на май. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T11:11

2024-03-23T11:11

2024-03-23T11:11

теракт в "крокус сити холле"

россия

московская область (подмосковье)

владимир путин

михаил мурашко

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Московский Театр Сатиры в Telegram-канале сообщил об отмене и переносе спектаклей на всех сценах с 23 и 24 марта на май. "Спектакли, назначенные на 23 и 24 марта отменены и переносятся на другие даты. Все приобретённые билеты остаются действительными", - говорится в сообщении театра. Подчеркивается, что отменяются и переносятся следующие спектакли: основная сцена: "Иван Васильевич", 23 марта, - перенос на 1 мая; "Малыш и Карлсон, который живет на крыше", 24 марта – перенос на 4 мая; "Дядя Жорж", 24 марта – перенос на 11 мая. Сцена "Чердак сатиры": "Танго на миллион" 24 марта – перенос на 7 мая. Прогресс сцена А. Джигарханяна Театра сатиры: "Остров сокровищ", 23 марта – перенос на 11 мая; "30-го мая" 23 марта – перенос на 5 мая; "Брак по-итальянски", 24 марта – перенос на 30 апреля. Детская сцена Театра сатиры: "Дюймовочка", 23 марта – перенос на 4 мая; "Коза Луиза и НЛО", 24 марта – перенос на 18 мая. Отмечается, что зрителям, решившим сдать билеты, средства будут возвращены в полном объеме. "При приобретении билетов на сайте театра, воспользуйтесь сервисом самостоятельного возврата. При покупке билетов в кассах театра, либо у билетных операторов, обращайтесь, пожалуйста, по месту приобретения билетов", - уточнили в театре. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

https://ria.ru/20240323/stsena-1935180939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, московская область (подмосковье), владимир путин, михаил мурашко, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), общество, культура