В ТЦ "Мега" усилили меры безопасности из-за трагедии в "Крокусе"

МОСКВА, 23 мар - РИА Недвижимость. В торговых центрах "Мега" были усилены меры безопасности из-за трагедии, произошедшей накануне в "Крокус сити холл", сообщил РИА Недвижимость представитель ТЦ. "Вчера вечером было принято решение о закрытии Мег в Москве и Московской области. Сегодня все "Меги" открылись. В свете произошедших событий мы усилили меры безопасности, активно сотрудничаем с локальными правоохранительными органами", - сказал он. По его словам, безопасность посетителей и сотрудников торговых центров являются "важнейшими приоритетами". ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
МОСКВА, 23 мар - РИА Недвижимость. В торговых центрах "Мега" были усилены меры безопасности из-за трагедии, произошедшей накануне в "Крокус сити холл", сообщил РИА Недвижимость представитель ТЦ.
"Вчера вечером было принято решение о закрытии Мег в Москве и Московской области. Сегодня все "Меги" открылись. В свете произошедших событий мы усилили меры безопасности, активно сотрудничаем с локальными правоохранительными органами", - сказал он.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 00:35
По его словам, безопасность посетителей и сотрудников торговых центров являются "важнейшими приоритетами".
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
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