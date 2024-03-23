https://ria.ru/20240323/terakt-1935215430.html

Премьер Пакистана назвал теракт в "Крокус Сити Холле" гнусным нападением

Премьер Пакистана назвал теракт в "Крокус Сити Холле" гнусным нападением - РИА Новости, 23.03.2024

Премьер Пакистана назвал теракт в "Крокус Сити Холле" гнусным нападением

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил "гнусное нападение" на "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и выразил соболезнования семьям погибших. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T10:37

2024-03-23T10:37

2024-03-23T10:37

теракт в "крокус сити холле"

пакистан

крокус сити холл

шехбаз шариф

московская область (подмосковье)

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мар – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил "гнусное нападение" на "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и выразил соболезнования семьям погибших."Я решительно осуждаю гнусное нападение в Москве вчера вечером, которое привело к гибели многих драгоценных жизней. Мои искренние соболезнования семьям погибших. Пакистан поддерживает Россию в это трудное время", - написал Шехбаз в соцсети X.Ранее МИД Пакистана осудил "чудовищную атаку" в "Крокус Сити Холле" и выразил соболезнования.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

пакистан

московская область (подмосковье)

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