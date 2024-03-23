https://ria.ru/20240323/terakt-1935211387.html

Сербы принесли цветы и свечи к посольству России в Белграде

Сербы принесли цветы и свечи к посольству России в Белграде - РИА Новости, 23.03.2024

Сербы принесли цветы и свечи к посольству России в Белграде

Граждане Сербии принесли цветы и свечи к территории посольства РФ в Белграде в память о погибших в теракте в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T10:16

2024-03-23T10:16

2024-03-23T10:25

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

сербия

белград (город)

патриарх сербский порфирий

александр вучич

александр вулин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935212163_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_cae452385068fd96666c218b102cca12.jpg

БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. Граждане Сербии принесли цветы и свечи к территории посольства РФ в Белграде в память о погибших в теракте в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. Утром в субботу через дорогу от посольства РФ в центре сербской столицы горят свечи и лежат цветы в память о погибших в теракте в "Крокус сити холле". Ночью диппредставительство поблагодарило в соцсетях граждан Сербии, которые передают личные соболезнования, несут цветы и свечи. Патриарх Сербский Порфирий ранее выразил предстоятелю РПЦ Кириллу соболезнования в связи с терактом в Подмосковье. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на субботу выразил руководству и народу России соболезнования в связи с терактом. Он созвал в субботу утром заседание совета нацбезопасности Сербии. Вучич также пообещал усилить меры безопасности на товарищеском футбольном матче "Црвена Звезда" – "Зенит" 23 марта до такой степени, что на стадионе и в Белграде "птица не пролетит". Экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии и лидер "Движения социалистов" Александр Вулин, который находит с рабочей поездкой в России, заявил вечером в пятницу, что преступление в "Крокус сити холле" в Подмосковье требует наказания всей цепочки причастных "более тяжелого, чем тюрьма".Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

россия

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сербия, белград (город), патриарх сербский порфирий, александр вучич, александр вулин, крокус сити холл, русская православная церковь