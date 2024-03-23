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Сербы принесли цветы и свечи к посольству России в Белграде - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
10:16 23.03.2024 (обновлено: 10:25 23.03.2024)
https://ria.ru/20240323/terakt-1935211387.html
Сербы принесли цветы и свечи к посольству России в Белграде
Сербы принесли цветы и свечи к посольству России в Белграде - РИА Новости, 23.03.2024
Сербы принесли цветы и свечи к посольству России в Белграде
Граждане Сербии принесли цветы и свечи к территории посольства РФ в Белграде в память о погибших в теракте в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T10:16
2024-03-23T10:25
теракт в "крокус сити холле"
в мире
россия
сербия
белград (город)
патриарх сербский порфирий
александр вучич
александр вулин
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БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. Граждане Сербии принесли цветы и свечи к территории посольства РФ в Белграде в память о погибших в теракте в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. Утром в субботу через дорогу от посольства РФ в центре сербской столицы горят свечи и лежат цветы в память о погибших в теракте в "Крокус сити холле". Ночью диппредставительство поблагодарило в соцсетях граждан Сербии, которые передают личные соболезнования, несут цветы и свечи. Патриарх Сербский Порфирий ранее выразил предстоятелю РПЦ Кириллу соболезнования в связи с терактом в Подмосковье. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на субботу выразил руководству и народу России соболезнования в связи с терактом. Он созвал в субботу утром заседание совета нацбезопасности Сербии. Вучич также пообещал усилить меры безопасности на товарищеском футбольном матче "Црвена Звезда" – "Зенит" 23 марта до такой степени, что на стадионе и в Белграде "птица не пролетит". Экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии и лидер "Движения социалистов" Александр Вулин, который находит с рабочей поездкой в России, заявил вечером в пятницу, что преступление в "Крокус сити холле" в Подмосковье требует наказания всей цепочки причастных "более тяжелого, чем тюрьма".Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия
сербия
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в мире, россия, сербия, белград (город), патриарх сербский порфирий, александр вучич, александр вулин, крокус сити холл, русская православная церковь
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, Сербия, Белград (город), Патриарх Сербский Порфирий, Александр Вучич, Александр Вулин, Крокус Сити Холл, Русская православная церковь
Сербы принесли цветы и свечи к посольству России в Белграде

Сербы принесли цветы к посольству России в Белграде в память о жертвах теракта

© Фото : РИА НовостиЦветы и свечи в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" у здания посольства России в Белграде
Цветы и свечи в память о жертвах теракта в подмосковном Крокус Сити Холле у здания посольства России в Белграде - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© Фото : РИА Новости
Цветы и свечи в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" у здания посольства России в Белграде
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. Граждане Сербии принесли цветы и свечи к территории посольства РФ в Белграде в память о погибших в теракте в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.
Утром в субботу через дорогу от посольства РФ в центре сербской столицы горят свечи и лежат цветы в память о погибших в теракте в "Крокус сити холле". Ночью диппредставительство поблагодарило в соцсетях граждан Сербии, которые передают личные соболезнования, несут цветы и свечи.
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 00:35
Патриарх Сербский Порфирий ранее выразил предстоятелю РПЦ Кириллу соболезнования в связи с терактом в Подмосковье.
Президент Сербии Александр Вучич в ночь на субботу выразил руководству и народу России соболезнования в связи с терактом. Он созвал в субботу утром заседание совета нацбезопасности Сербии.
Вучич также пообещал усилить меры безопасности на товарищеском футбольном матче "Црвена Звезда" – "Зенит" 23 марта до такой степени, что на стадионе и в Белграде "птица не пролетит".
Экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии и лидер "Движения социалистов" Александр Вулин, который находит с рабочей поездкой в России, заявил вечером в пятницу, что преступление в "Крокус сити холле" в Подмосковье требует наказания всей цепочки причастных "более тяжелого, чем тюрьма".
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Теракт в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

У концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

Медики грузят в машину скорой помощи раненую женщину

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты.

Сотрудники полиции и скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Сотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Пострадали 140 человек.

Автомобили скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Пострадали 140 человек.

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В результате трагедии есть жертвы.

Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В результате трагедии есть жертвы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

СК возбудил дело по статье о теракте.

Машины скорой помощи и бронеавтомобиль Росгвардии у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 10

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 10

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 10

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 10

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
5 из 10

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Пострадали 140 человек.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 10

В результате трагедии есть жертвы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 10

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреРоссияСербияБелград (город)Патриарх Сербский ПорфирийАлександр ВучичАлександр ВулинКрокус Сити ХоллРусская православная церковь
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж22 марта, 20:37
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