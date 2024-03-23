В Югре отменили развлекательные мероприятия после теракта в "Крокусе"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова распорядилась отменить все развлекательные мероприятия в регионе, а также усилить меры безопасности и перевести всех студентов на дистанционный формат обучения в ближайшие два дня в связи с трагедией в подмосковном "Крокус сити холле", сообщает правительство региона на сайте. "Губернатор Югры Наталья Комарова провела оперативное заседание антитеррористической комиссии региона с участием всех правоохранительных органов, членов правительства автономного округа, глав муниципальных образований. Основные решения, принятые на заседании: отменены все развлекательные мероприятия в регионе, губернатор поручила всем службам и ведомствам усилить меры антитеррористической защищенности всех социальных и культурных объектов, объектов транспортной инфраструктуры, предприятий ТЭК, многоквартирных домов", - говорится в сообщении. Уточняется, что также отменены мероприятия на территории общеобразовательных учреждений, все студенты вузов и сузов на выходные переведены на дистанционный формат обучения. Помимо этого, отменена церемония открытия международного фестиваля кинодебютов "Дух огня", которая должна была состояться в субботу в Ханты-Мансийске, и мероприятия культурной программы. Конкурсные показы фильмов для членов жюри кинофестиваля, образовательная и деловая программы будут проводиться с соблюдением усиленных мер безопасности с ограничением по количеству участников. Зимние Игры Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" и другие спортивные соревнования, входящие в единый календарный план, состоятся без участия болельщиков. Правоохранительным органам глава Югры поручила провести проверки антитеррористической защищенности и готовности личного состава. Система здравоохранения и экстренные службы, как подчеркнули в правительстве, приведены в режим повышенной готовности. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Медиаэкран с изображением свечи в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова распорядилась отменить все развлекательные мероприятия в регионе, а также усилить меры безопасности и перевести всех студентов на дистанционный формат обучения в ближайшие два дня в связи с трагедией в подмосковном "Крокус сити холле", сообщает правительство региона на сайте.
"Губернатор Югры Наталья Комарова провела оперативное заседание антитеррористической комиссии региона с участием всех правоохранительных органов, членов правительства автономного округа, глав муниципальных образований. Основные решения, принятые на заседании: отменены все развлекательные мероприятия в регионе, губернатор поручила всем службам и ведомствам усилить меры антитеррористической защищенности всех социальных и культурных объектов, объектов транспортной инфраструктуры, предприятий ТЭК, многоквартирных домов", - говорится в сообщении.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
Вчера, 00:35
Уточняется, что также отменены мероприятия на территории общеобразовательных учреждений, все студенты вузов и сузов на выходные переведены на дистанционный формат обучения.
Помимо этого, отменена церемония открытия международного фестиваля кинодебютов "Дух огня", которая должна была состояться в субботу в Ханты-Мансийске, и мероприятия культурной программы. Конкурсные показы фильмов для членов жюри кинофестиваля, образовательная и деловая программы будут проводиться с соблюдением усиленных мер безопасности с ограничением по количеству участников.
Зимние Игры Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" и другие спортивные соревнования, входящие в единый календарный план, состоятся без участия болельщиков.
Правоохранительным органам глава Югры поручила провести проверки антитеррористической защищенности и готовности личного состава. Система здравоохранения и экстренные службы, как подчеркнули в правительстве, приведены в режим повышенной готовности.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
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