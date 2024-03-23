https://ria.ru/20240323/terakt-1935209485.html

"Газпром-Медиа Холдинг" отменил все юмористические программы

"Газпром-Медиа Холдинг" отменил все юмористические программы - РИА Новости, 23.03.2024

"Газпром-Медиа Холдинг" отменил все юмористические программы

На каналах вещания "Газпром-Медиа Холдинга" отменили все юмористические программы в субботу и воскресенье из-за теракта в "Крокус сити холе" в Красногорске,... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T10:06

2024-03-23T10:06

2024-03-23T10:06

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

владимир путин

александр жаров

михаил мурашко

газпром-медиа холдинг

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. На каналах вещания "Газпром-Медиа Холдинга" отменили все юмористические программы в субботу и воскресенье из-за теракта в "Крокус сити холе" в Красногорске, сообщается в Telegram-канале холдинга. "Вчера вечером в Подмосковье, в "Крокус Сити Холле" произошел теракт. Погибли и пострадали мирные люди… В этих условиях мы приняли решение отменить все юмористические программы в субботу и воскресенье на каналах вещания "Газпром-Медиа Холдинга". Скорбим и молимся. Верим в неминуемое возмездие убийцам и террористам", - приводятся слова генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" Александра Жарова Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, александр жаров, михаил мурашко, газпром-медиа холдинг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)