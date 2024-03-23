https://ria.ru/20240323/terakt-1935208371.html

Посольство Индонезии в России соболезнует из-за теракта в Красногорске

Посольство Индонезии в России соболезнует из-за теракта в Красногорске - РИА Новости, 23.03.2024

Посольство Индонезии в России соболезнует из-за теракта в Красногорске

Посольство Индонезии в России выразило соболезнования в связи с трагедией в "Крокус сити холле" в Красногорске, назвав произошедшее "гнусным террористическим... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T10:02

2024-03-23T10:02

2024-03-23T10:02

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

индонезия

красногорск

дмитрий песков

михаил мурашко

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Посольство Индонезии в России выразило соболезнования в связи с трагедией в "Крокус сити холле" в Красногорске, назвав произошедшее "гнусным террористическим актом". "Посольство Республики Индонезия в Москве хотело бы вознести молитвы за жертв теракта, произошедшего в "Крокус сити холле" 22 марта 2024 года и выразить глубочайшие соболезнования их семьям. Мы искренне надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших. Мы также решительно осуждаем этот гнусный террористический акт, в ходе которого были жестоко убиты невинные люди, и убеждены, что все, кто принимал участие в планировании и совершении этого акта насилия, будут задержаны и приговорены. Царствие небесное всем погибшим!" - написало посольство на своей странице соцсети. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

россия

индонезия

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, индонезия, красногорск, дмитрий песков, михаил мурашко, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)