https://ria.ru/20240323/terakt-1935205888.html

Жители Геническа устроили мемориал память жертв теракта в "Крокусе"

Жители Геническа устроили мемориал память жертв теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Жители Геническа устроили мемориал память жертв теракта в "Крокусе"

В городе Геническ Херсонской области местные жители возложили цветы к монументу Скорбящей матери в память жертв теракта в "Крокус сити холе", сообщает... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T09:49

2024-03-23T09:49

2024-03-23T09:59

теракт в "крокус сити холле"

геническ

общество

россия

московская область (подмосковье)

дмитрий песков

михаил мурашко

владимир путин

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ГЕНИЧЕСК, 23 мар - РИА Новости. В городе Геническ Херсонской области местные жители возложили цветы к монументу Скорбящей матери в память жертв теракта в "Крокус сити холе", сообщает корреспондент РИА Новости.Около девяти часов утра местные жители начали приходить на центральную площадь города Геническ. После непродолжительного митинга и объявленной минуты молчания люди возложили цветы, траурные ленты и лампадки со свечами к монументу "Скорбящая мать".Город Геническ является временным административным центром Херсонской области.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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геническ

россия

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Возложение цветов к монументу "Скорбящая мать" в Геническе в память о жертвах теракта в "Крокусе" В центре Геническа (Херсонская область) горожане возложили цветы к монументу Скорбящей матери в память о жертвах теракта в "Крокусе" 2024-03-23T09:49 true PT1M13S

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Дарья Буймова

геническ, общество, россия, московская область (подмосковье), дмитрий песков, михаил мурашко, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)