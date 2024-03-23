https://ria.ru/20240323/terakt-1935205194.html
Правительство Буркина-Фасо осудило теракт в "Крокус Сити Холле"
Правительство Буркина-Фасо осудило теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024
Правительство Буркина-Фасо осудило теракт в "Крокус Сити Холле"
Власти Буркина-Фасо осудили теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье, выразив соболезнования семьям погибших и всему российскому народу. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T09:46
2024-03-23T09:46
2024-03-23T17:16
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
в мире
буркина-фасо
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти Буркина-Фасо осудили теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье, выразив соболезнования семьям погибших и всему российскому народу."Правительство самым решительным образом осуждает эти гнусные и бесчеловечные действия, в результате которых погибли невинные граждане и многие были ранены. Правительство Буркина-Фасо выражает сочувствие и искренние соболезнования семьям жертв, правительству и всему российскому народу", - говорится в заявлении, опубликованном департаментом информации на странице в соцсети.Кроме того, правительство Буркина-Фасо выразило "свое сострадание и искренние соболезнования" семьям погибших, правительству и всему российскому народу. Также выражается пожелание, чтобы все причастные к террористическому акту понесли справедливое наказание."В контексте этого подлого нападения террористов моя страна полна решимости как никогда бороться с приспешниками террора в тесном сотрудничестве с Российской Федерацией и всеми добросовестными партнерами для процветания и развития наших народов", - написал позже президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре в соцсети X.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html
https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крокус сити холл, в мире, буркина-фасо, московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, В мире, Буркина-Фасо, Московская область (Подмосковье)
Правительство Буркина-Фасо осудило теракт в "Крокус Сити Холле"
Власти Буркина-Фасо осудили теракт в "Крокусе" и выразили соболезнования
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти Буркина-Фасо осудили теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье, выразив соболезнования семьям погибших и всему российскому народу.
"Правительство самым решительным образом осуждает эти гнусные и бесчеловечные действия, в результате которых погибли невинные граждане и многие были ранены. Правительство Буркина-Фасо выражает сочувствие и искренние соболезнования семьям жертв, правительству и всему российскому народу", - говорится в заявлении, опубликованном департаментом информации на странице в соцсети.
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Кроме того, правительство Буркина-Фасо выразило "свое сострадание и искренние соболезнования" семьям погибших, правительству и всему российскому народу. Также выражается пожелание, чтобы все причастные к террористическому акту понесли справедливое наказание.
"В контексте этого подлого нападения террористов моя страна полна решимости как никогда бороться с приспешниками террора в тесном сотрудничестве с Российской Федерацией и всеми добросовестными партнерами для процветания и развития наших народов", - написал позже президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре в соцсети X.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
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По данным ЦОС ФСБ
, оружие, применявшееся террористами в "Крокусе
", было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы, они намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. По информации ЦОС ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Четыре террориста были задержаны в Брянской области
с разницей в несколько часов. Задержанные в настоящее время этапируются в Москву
.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
сообщил, что Владимиру Путину
в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области
– о помощи пострадавшим.
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