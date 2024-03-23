https://ria.ru/20240323/terakt-1935199885.html

При теракте в "Крокус Сити Холле" пострадал гражданин Белоруссии

При теракте в "Крокус Сити Холле" пострадал гражданин Белоруссии - РИА Новости, 23.03.2024

При теракте в "Крокус Сити Холле" пострадал гражданин Белоруссии

Гражданин Белоруссии находится в крайне тяжелом состоянии после теракта в Крокусе, за его жизнь борются медики, заявил посол республики в Москве Дмитрий Крутой... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T09:20

2024-03-23T09:20

2024-03-23T09:33

теракт в "крокус сити холле"

белоруссия

крокус сити холл

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Гражданин Белоруссии находится в крайне тяжелом состоянии после теракта в Крокусе, за его жизнь борются медики, заявил посол республики в Москве Дмитрий Крутой в Telegram-канале посольства."Посольство Беларуси в России в связи с террористической атакой в подмосковном "Крокус сити холле" продолжает работу в круглосуточном режиме. Наша консульская служба, официальные представители правоохранительных органов находятся на прямой связи со своими российскими коллегами. Сейчас идёт процесс установления личности всех пострадавших. По имеющейся в посольстве информации, один гражданин Беларуси находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики. Ждём публикации данных по погибшим", - сообщил Крутой.В дипмиссии добавили, что российским специалистам предложена помощь и содействие со стороны белорусских коллег."Продолжается интенсивная работа силовых структур по установлению всех причастных к данному чудовищному теракту", - отметили в посольстве.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, крокус сити холл, происшествия, москва, россия