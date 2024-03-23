Оренбуржцы несут цветы к стихийному мемориалу жертвам теракта в Подмосковье
Оренбуржцы несут цветы и игрушки к мемориалу жертвам теракта в Подмосковье
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской областиОренбуржцы несут цветы к стеле "Ангел Мира", где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
Оренбуржцы несут цветы к стеле "Ангел Мира", где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
УФА, 23 мар - РИА Новости. Жители Оренбургской области несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу в память жертв теракта в Подмосковье, сообщило региональное правительство на своей странице "ВКонтакте".
"Оренбуржцы несут цветы к стеле "Ангел Мира", где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Подмосковье, совершенного накануне", - сообщает правительство Оренбургской области.
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской областиИгрушки и цветы у стелы "Ангел Мира" в Оренбурге, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
Игрушки и цветы у стелы "Ангел Мира" в Оренбурге, где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле"
Ранее губернатор Денис Паслер распорядился отменить в выходные дни все массовые культурные и спортивные, развлекательные мероприятия.
"Денис Паслер поручил усилить меры безопасности в регионе. Оперативные службы работают в усиленном режиме", - добавили в областном правительстве.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.