https://ria.ru/20240323/terakt-1935199260.html

Оренбуржцы несут цветы к стихийному мемориалу жертвам теракта в Подмосковье

Оренбуржцы несут цветы к стихийному мемориалу жертвам теракта в Подмосковье - РИА Новости, 23.03.2024

Оренбуржцы несут цветы к стихийному мемориалу жертвам теракта в Подмосковье

Жители Оренбургской области несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу в память жертв теракта в Подмосковье, сообщило региональное правительство на своей... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T09:18

2024-03-23T09:18

2024-03-23T09:23

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

михаил мурашко

владимир путин

денис паслер

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935198064_0:233:960:773_1920x0_80_0_0_30919057860da8a5227e612f1e1a2401.jpg

УФА, 23 мар - РИА Новости. Жители Оренбургской области несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу в память жертв теракта в Подмосковье, сообщило региональное правительство на своей странице "ВКонтакте". "Оренбуржцы несут цветы к стеле "Ангел Мира", где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Подмосковье, совершенного накануне", - сообщает правительство Оренбургской области. Ранее губернатор Денис Паслер распорядился отменить в выходные дни все массовые культурные и спортивные, развлекательные мероприятия. "Денис Паслер поручил усилить меры безопасности в регионе. Оперативные службы работают в усиленном режиме", - добавили в областном правительстве. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

https://ria.ru/20240323/tashkent-1935172299.html

московская область (подмосковье)

россия

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места теракта в "Крокус Сити Холле" Первые утренние кадры с места теракта: пожарные продолжают тушить возгорание, дым уже не такой густой, как пару часов назад, передает корреспондент РИА Новости 2024-03-23T09:18 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), россия, михаил мурашко, владимир путин, денис паслер, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), оренбургская область