https://ria.ru/20240323/terakt-1935195206.html

Вьетнам направил соболезнования Путину после теракта в "Крокус Сити Холле"

Вьетнам направил соболезнования Путину после теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024

Вьетнам направил соболезнования Путину после теракта в "Крокус Сити Холле"

Исполняющая обязанности президента Вьетнама Во Тхи Ань Сюань направила телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в "Крокус сити холл" в подмосковном... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T09:01

2024-03-23T09:01

2024-03-23T09:10

теракт в "крокус сити холле"

вьетнам

крокус сити холл

россия

московская область (подмосковье)

сергей лавров

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Исполняющая обязанности президента Вьетнама Во Тхи Ань Сюань направила телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске президенту России Владимиру Путину, министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Сон направил телеграмму с соболезнованиями своему российскому коллеге Сергею Лаврову, сообщает вьетнамская газета Voice of Vietnam со ссылкой на МИД страны."Сегодня, 23 марта исполняющая обязанности президента Во Тхи Ань Сюань направил телеграмму с соболезнованиями президенту России В. Путину. В тот же день министр иностранных дел Буй Тхань Сон направил телеграмму с соболезнованиями министру иностранных дел России С. Лаврову", - пишет издание.Пресс-секретарь министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг также передала соболезнования Вьетнама народу России."Мы были очень шокированы, получив информацию об этом жестоком террористическом нападении, и хотели бы направить российскому правительству, российскому народу и семьям жертв самые глубокие соболезнования. Вьетнам решительно осуждает террористические акты во всех формах и твердо верит, что злодеи будут должным образом наказаны", - заявила пресс-секретарь министерства.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T09:01 true PT0M33S

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вьетнам, крокус сити холл, россия, московская область (подмосковье), сергей лавров, владимир путин