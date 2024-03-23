https://ria.ru/20240323/terakt-1935193294.html

Коморские острова безоговорочно осудили теракт в "Крокусе"

Коморские острова безоговорочно осудили теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Коморские острова безоговорочно осудили теракт в "Крокусе"

Коморские острова осуждают теракт, произошедший в пятницу в Подмосковье, и выражают уверенность в стойкости российского народа, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T08:50

2024-03-23T08:50

2024-03-23T09:08

теракт в "крокус сити холле"

коморские острова

россия

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Коморские острова осуждают теракт, произошедший в пятницу в Подмосковье, и выражают уверенность в стойкости российского народа, заявил РИА Новости советник президента страны Хамада Мади Болеро (Hamada Madi Boléro)."Мы безоговорочно осуждаем подлую террористическую атаку", - заявил Болеро, добавив, что это "мерзкое действие", особенно "в середине месяца Рамадан".Советник выразил уверенность в стойкости и сплоченности российского народа, способного преодолеть подобное трагическое событие.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

коморские острова

россия

московская область (подмосковье)

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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T08:50 true PT0M33S

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коморские острова, россия, московская область (подмосковье), происшествия