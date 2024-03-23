https://ria.ru/20240323/terakt-1935191088.html

МИД Кипра осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

МИД Кипра осудил теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024

МИД Кипра осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Министерство иностранных дел Кипра заявило, что осуждает нападение на гражданских лиц во время теракта в "Крокус Сити Холл" и выразило соболезнования родным и... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T08:41

2024-03-23T08:41

2024-03-23T08:41

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

московская область (подмосковье)

кипр

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АФИНЫ, 23 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Кипра заявило, что осуждает нападение на гражданских лиц во время теракта в "Крокус Сити Холл" и выразило соболезнования родным и близким погибших. "Мы потрясены трагической новостью о нападении со стрельбой в "Крокус Сити Холле" в Москве. Мы решительно осуждаем нападение на гражданских лиц. Искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал кипрский МИД в соцсети Х утром в субботу. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

московская область (подмосковье)

кипр

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происшествия, московская область (подмосковье), кипр