Граждане Китая выражают соболезнования из-за теракта в Москве

В посольстве России в Пекине поступили тысячи соболезнований от граждан Китая
В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.
В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.
По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.
По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.
Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.
Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.
Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.
В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.
По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.
Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в "Крокусе" в первые минуты.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.