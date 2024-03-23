https://ria.ru/20240323/terakt-1935186589.html

Граждане Китая выражают соболезнования из-за теракта в Москве

Граждане Китая выражают соболезнования из-за теракта в Москве - РИА Новости, 23.03.2024

Граждане Китая выражают соболезнования из-за теракта в Москве

Граждане Китая выражают соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске, сообщает посольство РФ в КНР в официальном... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T08:24

2024-03-23T08:24

2024-03-23T08:25

теракт в "крокус сити холле"

китай

москва

россия

владимир путин

михаил мурашко

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ПЕКИН, 23 мар - РИА Новости. Граждане Китая выражают соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске, сообщает посольство РФ в КНР в официальном Telegram-канале. "Тысячи соболезнований от китайских граждан поступает в посольство. Среди комментариев, которые оставили пользователи КНР в социальных сетях: "Любые действия, направленные против мирных жителей, неприемлемы", "Это ужасный теракт, от которого волосы встают дыбом", "Пусть погибшие покоятся с миром", - говорится в сообщении посольства РФ в Пекине. Сообщение российского посольства в китайской социальной сети Weibo со словами благодарности в адрес граждан КНР за поддержку за несколько часов набрало более 5,4 тысячи комментариев, в них жители Китая выражают соболезнования и поддержку российскому народу. Посольство РФ в Пекине ранее выразило соболезнования в связи с терактом. "Шокированы чудовищным терактом в Москве. Выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Молимся за здоровье пострадавших", - говорится в заявлении дипмиссии в Telegram-канале. ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, москва, россия, владимир путин, михаил мурашко, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), общество