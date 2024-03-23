https://ria.ru/20240323/terakt-1935184242.html

Тушение очагов пожара в "Крокус Сити Холле" займет полтора-два часа

Тушение очагов пожара в "Крокус Сити Холле" займет полтора-два часа - РИА Новости, 23.03.2024

Тушение очагов пожара в "Крокус Сити Холле" займет полтора-два часа

Тушение очагов пожара в "Крокусе" займет еще полтора-два часа, сообщил первый замначальника ГУ МЧС по Московской области Александр Перегуда. Губернатор... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T08:14

2024-03-23T08:14

2024-03-23T12:45

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

андрей воробьев

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Тушение очагов пожара в "Крокусе" займет еще полтора-два часа, сообщил первый замначальника ГУ МЧС по Московской области Александр Перегуда. Губернатор Московской области Андрей Воробьев опубликовал в Telegram видео заседания оперативного штаба на месте трагедии в "Крокусе". Во время заседания штаба Воробьев спросил представителя ГУ МЧС, сколько времени потребуется на разбор завалов."Сейчас мне нужно часа полтора-два, чтобы мы завершили тушение очагов пожара. Потом заходим, оцениваем обстановку, принимаем решения", - ответил Перегуда. Он уточнил, что через два часа будет ясна дальнейшая последовательность работ.Воробьев уточнил, что динамика разбора завалов будет ясна в 9 часов утра.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), андрей воробьев