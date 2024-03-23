https://ria.ru/20240323/terakt-1935184117.html

Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину из-за теракта в "Крокусе"

Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину из-за теракта в "Крокусе"

Председатель КНР Си Цзиньпин отправил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в России, передает Центральное телевидение РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T08:13

2024-03-23T08:13

2024-03-23T08:27

теракт в "крокус сити холле"

китай

си цзиньпин

крокус сити холл

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935175552_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_97a98f9dbc07ed1f125c1d7855d5969e.jpg

ПЕКИН, 23 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин отправил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в России, передает Центральное телевидение Китая."Си Цзиньпин направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Путину в связи с серьезной террористической атакой в России", - говорится в сообщении телеканала.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T08:13 true PT0M33S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, си цзиньпин, крокус сити холл, в мире