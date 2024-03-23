https://ria.ru/20240323/terakt-1935183742.html

Кремлевский дворец отменил запланированные на 23-24 марта мероприятия

Кремлевский дворец отменил запланированные на 23-24 марта мероприятия - РИА Новости, 23.03.2024

Кремлевский дворец отменил запланированные на 23-24 марта мероприятия

Государственный Кремлевский дворец отменяет массовые мероприятия, запланированные на 23 и 24 марта, из-за теракта, который произошел в "Крокус сити холле" в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T08:12

2024-03-23T08:12

2024-03-23T08:12

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

государственный кремлевский дворец

новости культуры

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Государственный Кремлевский дворец отменяет массовые мероприятия, запланированные на 23 и 24 марта, из-за теракта, который произошел в "Крокус сити холле" в пятницу, сообщил РИА Новости представитель площадки. "Отменяем мероприятия", - сказал собеседник агентства. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), крокус сити холл, государственный кремлевский дворец, новости культуры