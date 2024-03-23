https://ria.ru/20240323/terakt-1935178020.html

Генсек ШОС выразил соболезнования из-за теракта в "Крокусе"

Генсек ШОС выразил соболезнования из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Генсек ШОС выразил соболезнования из-за теракта в "Крокусе"

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин направил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову телеграмму с соболезнованиями в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T07:00

2024-03-23T07:00

2024-03-23T07:12

теракт в "крокус сити холле"

шос

крокус сити холл

в мире

россия

московская область (подмосковье)

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ПЕКИН, 23 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин направил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске."Секретариат Шанхайской организации сотрудничества и я лично с глубокой болью восприняли сообщение о чудовищной террористической атаке в Московской области 22 марта", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале ШОС в субботу.Чжан Мин подчеркнул, что ШОС решительно осуждает этот бесчеловечный террористический акт, а также терроризм во всех его формах и проявлениях."Мы солидарны с российским народом в это печальное и трудное время. Вместе со всеми россиянами скорбим по погибшим, выражаем их семьям наши глубочайшие соболезнования. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сказано в сообщении.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935174400.html

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шос, крокус сити холл, в мире, россия, московская область (подмосковье)