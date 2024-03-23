https://ria.ru/20240323/terakt-1935164602.html

Часть пострадавших при теракте в "Крокусе" переведут в федеральные клиники

Часть пострадавших при теракте в "Крокусе" переведут в федеральные клиники - РИА Новости, 23.03.2024

Часть пострадавших при теракте в "Крокусе" переведут в федеральные клиники

Несколько тяжелых пациентов, пострадавших в результате теракта в "Крокусе", будут переведены на лечение в федеральные клиники, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T04:09

2024-03-23T04:09

2024-03-23T04:13

теракт в "крокус сити холле"

крокус

происшествия

россия

москва

московская область (подмосковье)

михаил мурашко

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Несколько тяжелых пациентов, пострадавших в результате теракта в "Крокусе", будут переведены на лечение в федеральные клиники, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Идет совместное консультирование, дообследование. Часть пациентов, несколько тяжелых, будут переведены в федеральные клиники", - сказал Мурашко журналистам.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. ФСБ сообщала, что предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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крокус, происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), михаил мурашко