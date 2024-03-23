Мурашко рассказал о мобилизации медиков для помощи пострадавшим в "Крокусе"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Мобилизация медиков для оказания помощи пострадавшим при теракте в подмосковном "Крокус сити холле" произошла в считанные минуты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Необходимо отметить, что усиление произошло практически в считанные минуты. Все специалисты, находящиеся на дежурстве, были мобилизованы, и привлечены те, кто находились дома, вне смены. Практически полные коллективы вышли для оказания помощи", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что дополнительно были готовы и все федеральные центры, и больницы города Москвы и Московской области.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Медики и сотрудники СОБРа у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Мобилизация медиков для оказания помощи пострадавшим при теракте в подмосковном "Крокус сити холле" произошла в считанные минуты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Необходимо отметить, что усиление произошло практически в считанные минуты. Все специалисты, находящиеся на дежурстве, были мобилизованы, и привлечены те, кто находились дома, вне смены. Практически полные коллективы вышли для оказания помощи", - сказал Мурашко журналистам.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
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Он уточнил, что дополнительно были готовы и все федеральные центры, и больницы города Москвы и Московской области.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.
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