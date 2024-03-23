https://ria.ru/20240323/terakt-1935163107.html

Байден не планирует контактировать с Путиным после теракта в "Крокусе"

Байден не планирует контактировать с Путиным после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Байден не планирует контактировать с Путиным после теракта в "Крокусе"

Президент США Джо Байден не планирует созваниваться с российским лидером Владимиром Путиным в свете террористической атаки в Подмосковье, заявил в пятницу РИА... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T03:52

2024-03-23T03:52

2024-03-23T04:21

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

крокус

в мире

сша

россия

джо байден

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935112490_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6b11b46406352227c75f0b015766751.jpg

ВАШИНГТОН, 23 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден не планирует созваниваться с российским лидером Владимиром Путиным в свете террористической атаки в Подмосковье, заявил в пятницу РИА Новости представитель совета национальной безопасности Белого дома."Нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, запланированы ли переговоры между лидерами двух стран по теме произошедшего теракта.Чиновник Белого дома также дал понять, что ему также неизвестно о возможных планах провести контакты по линии внешнеполитических ведомств. "Я предлагаю вам обратиться по данному поводу в госдепартамент", - добавил он.На момент публикации данного материала госдепартамент США не ответил на письменный запрос РИА Новости о возможных контактах с российской стороной по теракту в Подмосковье.Ранее представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя произошедшее, заявил в эфире телеканала Fox News, что Джо Байдена информируют о событиях в Подмосковье, американское правительство отслеживает данную ситуацию.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Затем в пресс-службе президента сообщили, что главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили Путину о ходе расследования теракта, глава МЧС – о мерах для спасения людей, глава Минздрава и губернатор Московской области – о помощи пострадавшим.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/ssha-1935161715.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

московская область (подмосковье)

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), крокус, в мире, сша, россия, джо байден, владимир путин, джон кирби