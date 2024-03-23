https://ria.ru/20240323/terakt-1935154195.html

Президент Мали выразил соболезнования из-за теракта в "Крокусе"

Президент Мали выразил соболезнования из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Президент Мали выразил соболезнования из-за теракта в "Крокусе"

Президент переходного периода Мали Ассими Гоита выразил соболезнования российскому президенту Владимиру Путину и народу России в связи с варварским терактом в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:46

2024-03-23T02:46

2024-03-23T02:53

теракт в "крокус сити холле"

в мире

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россия

крокус

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент переходного периода Мали Ассими Гоита выразил соболезнования российскому президенту Владимиру Путину и народу России в связи с варварским терактом в "Крокус Сити Холле"."Я с большой горечью узнал о трусливом и варварском теракте против российского народа в эту пятницу, 22 марта 2024 года, в "Крокусе". В эти минуты горести я выражаю соболезнования президенту (России) Владимиру Путину и его пострадавшему народу", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте администрации президента в соцсети Х.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

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в мире, мали, россия, крокус