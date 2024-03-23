https://ria.ru/20240323/terakt-1935152659.html

Списки пострадавших при теракте в "Крокусе" опубликуют на сайте МЧС

Списки пострадавших при теракте в "Крокусе" опубликуют на сайте МЧС - РИА Новости, 23.03.2024

Списки пострадавших при теракте в "Крокусе" опубликуют на сайте МЧС

Общие списки пациентов, пострадавших при теракте в Крокусе, будут опубликованы на сайте МЧС, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:36

2024-03-23T02:36

2024-03-23T02:50

теракт в "крокус сити холле"

крокус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

происшествия

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Общие списки пациентов, пострадавших при теракте в Крокусе, будут опубликованы на сайте МЧС, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Общие списки пациентов (будут) доступны на сайте МЧС и на горячей линии, сейчас они опубликуются", - сказал Мурашко журналистам.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия, россия, михаил мурашко