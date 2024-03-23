https://ria.ru/20240323/terakt-1935151719.html

Перу осудило теракт в "Крокус Сити Холле"

Перу осудило теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024

Перу осудило теракт в "Крокус Сити Холле"

Правительство Перу решительно осуждает теракт в подмосковном "Крокус сити холле" и выражает свои соболезнования семьям погибших, сообщило МИД страны. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:30

2024-03-23T02:30

2024-03-23T02:38

теракт в "крокус сити холле"

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МЕХИКО, 23 мар - РИА Новости. Правительство Перу решительно осуждает теракт в подмосковном "Крокус сити холле" и выражает свои соболезнования семьям погибших, сообщило МИД страны."Перу решительно осуждает теракт в концертном зале в Московской области. Мы выражаем соболезнования семьям жертв и подтверждаем наше неприятие терроризма во всех его формах. Посольство Перу в России внимательно следит за ситуацией и сообщает, что перуанцев среди пострадавших пока нет", - говорится в коммюнике на сайте министерства.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, минздрав сообщил о 147 пострадавших. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.

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