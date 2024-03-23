https://ria.ru/20240323/terakt-1935151452.html

Уругвай осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Уругвай осудил теракт в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 23.03.2024

Уругвай осудил теракт в "Крокус Сити Холле"

Уругвай решительно осудил теракт в концертном зале "Крокус сити холл" и выразил соболезнования семьям жертв, сообщает МИД страны в социальной сети X. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:26

2024-03-23T02:26

2024-03-23T02:36

теракт в "крокус сити холле"

уругвай

крокус сити холл

в мире

россия

московская область (подмосковье)

крокус

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Уругвай решительно осудил теракт в концертном зале "Крокус сити холл" и выразил соболезнования семьям жертв, сообщает МИД страны в социальной сети X."Уругвай решительно осуждает террористический акт, произошедший сегодня в подмосковном "Крокус Сити Холле", и вновь заявляет о своем глубоком неприятии терроризма во всех его проявлениях. Министерство иностранных дел от имени правительства и общества Уругвая выражает солидарность российскому народу, а также соболезнования семьям погибших", - говорится в заявлении.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

уругвай

россия

московская область (подмосковье)

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