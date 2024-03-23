К посольству России в Сербии несут цветы после теракта в "Крокусе"

БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. Граждане Сербии направляют соболезнования в частном порядке, приносят цветы к посольству России, сообщили РИА Новости в диппредставительстве России в Белграде.Как заявили агентству в пресс-службе российского посольства, соболезнования от сербских граждан и цветы постепенно становятся все более многочисленными. "Выражаем глубокие соболезнования близким погибших в результате бесчеловечного террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске. Искренне желаем скорейшего выздоровления раненым. Благодарим руководство и граждан братской Сербии за слова поддержки и сочувствия в связи с этой страшной трагедией. Спасибо за ваши молитвы, письма, цветы", - написали представители посольства. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Вертолет надо горящим концертным залом "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. Граждане Сербии направляют соболезнования в частном порядке, приносят цветы к посольству России, сообщили РИА Новости в диппредставительстве России в Белграде.
Как заявили агентству в пресс-службе российского посольства, соболезнования от сербских граждан и цветы постепенно становятся все более многочисленными.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"
00:35
"Выражаем глубокие соболезнования близким погибших в результате бесчеловечного террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске. Искренне желаем скорейшего выздоровления раненым. Благодарим руководство и граждан братской Сербии за слова поддержки и сочувствия в связи с этой страшной трагедией. Спасибо за ваши молитвы, письма, цветы", - написали представители посольства.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.