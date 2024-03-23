https://ria.ru/20240323/terakt-1935150145.html

К посольству России в Сербии несут цветы после теракта в "Крокусе"

К посольству России в Сербии несут цветы после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

К посольству России в Сербии несут цветы после теракта в "Крокусе"

Граждане Сербии направляют соболезнования в частном порядке, приносят цветы к посольству России, сообщили РИА Новости в диппредставительстве России в Белграде. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:16

2024-03-23T02:16

2024-03-23T02:56

теракт в "крокус сити холле"

россия

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крокус

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БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. Граждане Сербии направляют соболезнования в частном порядке, приносят цветы к посольству России, сообщили РИА Новости в диппредставительстве России в Белграде.Как заявили агентству в пресс-службе российского посольства, соболезнования от сербских граждан и цветы постепенно становятся все более многочисленными. "Выражаем глубокие соболезнования близким погибших в результате бесчеловечного террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске. Искренне желаем скорейшего выздоровления раненым. Благодарим руководство и граждан братской Сербии за слова поддержки и сочувствия в связи с этой страшной трагедией. Спасибо за ваши молитвы, письма, цветы", - написали представители посольства. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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россия, сербия, крокус, в мире