https://ria.ru/20240323/terakt-1935148269.html
Макрон осудил теракт в "Крокусе"
Макрон осудил теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024
Макрон осудил теракт в "Крокусе"
Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил теракт в Красногорске, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T02:05
2024-03-23T02:05
2024-03-23T02:17
теракт в "крокус сити холле"
крокус
крокус сити холл
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935147280_0:164:3100:1907_1920x0_80_0_0_bef2e2439e64025af0953730ec429be9.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил теракт в Красногорске, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец."Макрон решительно осуждает теракт", - говорится в сообщении агентства.Ранее МИД Франции выразил солидарность с россиянами после теракта в Красногорске.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240323/terroist-1935126548.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935147280_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_2aaa5baf98ce25a2e35c2b408af3e09d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус, крокус сити холл, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, Крокус Сити Холл, Происшествия
Макрон осудил теракт в "Крокусе"
Президент Франции Макрон осудил теракт в "Крокус Сити Холле"
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил теракт в Красногорске, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"Макрон решительно осуждает теракт", - говорится в сообщении агентства.
Террористы из "Крокуса", предположительно, скрылись на белом Renault
Ранее МИД Франции выразил солидарность с россиянами после теракта в Красногорске.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
"Расстреливали людей в упор". Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"