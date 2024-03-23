https://ria.ru/20240323/terakt-1935148269.html

Макрон осудил теракт в "Крокусе"

Макрон осудил теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Макрон осудил теракт в "Крокусе"

Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил теракт в Красногорске, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:05

2024-03-23T02:05

2024-03-23T02:17

теракт в "крокус сити холле"

крокус

крокус сити холл

происшествия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил теракт в Красногорске, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец."Макрон решительно осуждает теракт", - говорится в сообщении агентства.Ранее МИД Франции выразил солидарность с россиянами после теракта в Красногорске.ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них – дети. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terroist-1935126548.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

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крокус, крокус сити холл, происшествия