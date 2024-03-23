https://ria.ru/20240323/terakt-1935147402.html

К посольству России в Париже несут цветы после теракта в "Крокусе"

К посольству России в Париже несут цветы после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

К посольству России в Париже несут цветы после теракта в "Крокусе"

Первые цветы начали возлагать к посольству России в Париже в знак траура после теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщила российская дипмиссия в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T02:03

2024-03-23T02:03

2024-03-23T02:09

теракт в "крокус сити холле"

россия

париж

крокус

в мире

московская область (подмосковье)

франция

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ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Первые цветы начали возлагать к посольству России в Париже в знак траура после теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, сообщила российская дипмиссия в Telegram-канале. "Первые цветы у посольства России в Париже", - говорится в сообщении диппредставительства РФ. К публикации прикреплена фотография, на которой виден букет белых роз, лежащий у ворот посольства. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935146305.html

россия

париж

московская область (подмосковье)

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россия, париж, крокус, в мире, московская область (подмосковье), франция