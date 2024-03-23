https://ria.ru/20240323/terakt-1935142935.html

МИД поблагодарил Генсека ООН за корректировку заявления о теракте

МИД поблагодарил Генсека ООН за корректировку заявления о теракте - РИА Новости, 23.03.2024

МИД поблагодарил Генсека ООН за корректировку заявления о теракте

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила благодарность генсеку ООН Антониу Гутеррешу за корректировку позиции по теракту в "Крокус сити холле" и РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T01:40

2024-03-23T01:40

2024-03-23T01:45

теракт в "крокус сити холле"

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происшествия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила благодарность генсеку ООН Антониу Гутеррешу за корректировку позиции по теракту в "Крокус сити холле" и выражение чёткой позиции с осуждением произошедшего.Офис генерального секретаря ООН сообщил, что он "строжайшим образом" осуждает теракт в "Крокус сити холле"."Благодарим Генсека ООН за оперативную корректировку и формулирование чёткой позиции!", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее Захарова заявила, что сообщение офиса Генсека ООН, в котором сообщается, что он "опечален" произошедшим в "Крокус сити холле", не соответствует произошедшему, кадры кровавого теракта вызывают не "печаль", а ужас, шок.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

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в мире, россия, оон, крокус, происшествия