https://ria.ru/20240323/terakt-1935141612.html

Пушков выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Пушков выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Пушков выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём Telegram-канале выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T01:32

2024-03-23T01:32

2024-03-23T01:32

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

алексей пушков

крокус сити холл

крокус

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём Telegram-канале выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле". "Ужас этого вечера невыносим. Боль и скорбь. Глубокие соболезнования всем, кто ощутил эту трагедию лично, кто потерял родных, близких, любимых. Не забудем", - написал парламентарий. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935117035.html

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