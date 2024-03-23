Бразилия выразила соболезнования после теракта в Подмосковье

МЕХИКО, 23 мар - РИА Новости. Правительство Бразилии "с ужасом" узнало о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" и выражает свои соболезнования семьям жертв, желает скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщил МИД страны. "Бразильское правительство с ужасом узнало о нападении, произошедшем сегодня, 22 марта, в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве, Россия. Бразилия выражает соболезнования семьям жертв и желает скорейшего выздоровления раненым, выражает свою солидарность с народом и правительством России и вновь заявляет о своем решительном неприятии любых террористических актов", - говорится в коммюнике на сайте министерства. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Пожар в "Крокусе" продолжается. Кадры из Красногорска
Пожар в "Крокусе" продолжается. Кадры из Красногорска
Машины полиции и скорой помощи у горящего концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МЕХИКО, 23 мар - РИА Новости. Правительство Бразилии "с ужасом" узнало о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" и выражает свои соболезнования семьям жертв, желает скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщил МИД страны.
"Бразильское правительство с ужасом узнало о нападении, произошедшем сегодня, 22 марта, в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве, Россия. Бразилия выражает соболезнования семьям жертв и желает скорейшего выздоровления раненым, выражает свою солидарность с народом и правительством России и вновь заявляет о своем решительном неприятии любых террористических актов", - говорится в коммюнике на сайте министерства.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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