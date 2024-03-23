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Генсек Лиги арабских государств осудил теракт в "Крокусе"

Генсек Лиги арабских государств осудил теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Генсек Лиги арабских государств осудил теракт в "Крокусе"

Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт осудил теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье и выразил соболезнования родным жертв, говорится в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T01:10

2024-03-23T01:10

2024-03-23T01:20

теракт в "крокус сити холле"

в мире

лига арабских государств

крокус

московская область (подмосковье)

россия

ахмед абуль гейт

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КАИР, 23 мар - РИА Новости. Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт осудил теракт в "Крокус сити холле" в Подмосковье и выразил соболезнования родным жертв, говорится в заявлении организации."Генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт осудил теракт в "Крокус сити холле"", - говорится в заявлении ЛАГ.Отмечается, что генсек ЛАГ выразил соболезнования родным жертв.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в " Крокусе ", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.

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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T01:10 true PT0M33S

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в мире, лига арабских государств, крокус, московская область (подмосковье), россия, ахмед абуль гейт