Теракт в России требует наказания всех причастных, заявил сербский эксперт

БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. Преступление в "Крокус сити холле" в Подмосковье требует наказания всей цепочки причастных, наказания более тяжелого, чем тюрьма, заявил находящийся в рабочей поездке в России экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии и лидер "Движения социалистов" Александр Вулин. Экс-глава сербской спецслужбы в ходе визита в Москву ранее встретился с заместителем секретаря Совета безопасности РФ Александром Венедиктовым и замглавы минобороны России Александром Фоминым, отвечающим за международное сотрудничество, и поблагодарил их за поддержку территориальной целостности Сербии, а российская сторона в ответ выразила Вулину благодарность за личный вклад в развитие сотрудничества силовых структур и двух народов. "Преступление в Москве требует не осуждения, оно требует наказания тяжелее, чем тюрьма, при этом думаю не только об исполнителях, но обо всей командной цепочке, от финансировавших до политиков. Сербия разделяет боль с Россией, даже если нам и за это введут санкции. Мы едины в боли, и наши мысли с народом России", - цитирует Вулина "Движение социалистов". Президент Сербии Александр Вучич ранее пообещал поднять меры безопасности на товарищеском футбольном матче "Црвена Звезда" – "Зенит" в субботу до такой степени, что на стадионе и в Белграде "птица не пролетит". Ранее он в телеэфире заявил, что теракт в пятницу в Москве похож на способ действий одной мировой державы, но не США, не назвав страны, о которой идет речь. Президент Сербии также выразил руководству и народу России соболезнования в связи с терактом в Москве. Он подтвердил, что созвал на субботу заседание совета нацбезопасности Сербии. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев
Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев
Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. Преступление в "Крокус сити холле" в Подмосковье требует наказания всей цепочки причастных, наказания более тяжелого, чем тюрьма, заявил находящийся в рабочей поездке в России экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии и лидер "Движения социалистов" Александр Вулин.
Экс-глава сербской спецслужбы в ходе визита в Москву ранее встретился с заместителем секретаря Совета безопасности РФ Александром Венедиктовым и замглавы минобороны России Александром Фоминым, отвечающим за международное сотрудничество, и поблагодарил их за поддержку территориальной целостности Сербии, а российская сторона в ответ выразила Вулину благодарность за личный вклад в развитие сотрудничества силовых структур и двух народов.
"Преступление в Москве требует не осуждения, оно требует наказания тяжелее, чем тюрьма, при этом думаю не только об исполнителях, но обо всей командной цепочке, от финансировавших до политиков. Сербия разделяет боль с Россией, даже если нам и за это введут санкции. Мы едины в боли, и наши мысли с народом России", - цитирует Вулина "Движение социалистов".
Президент Сербии Александр Вучич ранее пообещал поднять меры безопасности на товарищеском футбольном матче "Црвена Звезда" – "Зенит" в субботу до такой степени, что на стадионе и в Белграде "птица не пролетит".
Ранее он в телеэфире заявил, что теракт в пятницу в Москве похож на способ действий одной мировой державы, но не США, не назвав страны, о которой идет речь. Президент Сербии также выразил руководству и народу России соболезнования в связи с терактом в Москве. Он подтвердил, что созвал на субботу заседание совета нацбезопасности Сербии.
Совет сотрудничества стран Персидского залива осудил теракт в "Крокусе"
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ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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