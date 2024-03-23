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Теракт в России требует наказания всех причастных, заявил сербский эксперт - РИА Новости, 23.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
01:05 23.03.2024
https://ria.ru/20240323/terakt-1935134196.html
Теракт в России требует наказания всех причастных, заявил сербский эксперт
Теракт в России требует наказания всех причастных, заявил сербский эксперт - РИА Новости, 23.03.2024
Теракт в России требует наказания всех причастных, заявил сербский эксперт
Преступление в "Крокус сити холле" в Подмосковье требует наказания всей цепочки причастных, наказания более тяжелого, чем тюрьма, заявил находящийся в рабочей... РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-23T01:05
2024-03-23T01:05
теракт в "крокус сити холле"
в мире
россия
александр вулин
крокус
московская область (подмосковье)
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БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. Преступление в "Крокус сити холле" в Подмосковье требует наказания всей цепочки причастных, наказания более тяжелого, чем тюрьма, заявил находящийся в рабочей поездке в России экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии и лидер "Движения социалистов" Александр Вулин. Экс-глава сербской спецслужбы в ходе визита в Москву ранее встретился с заместителем секретаря Совета безопасности РФ Александром Венедиктовым и замглавы минобороны России Александром Фоминым, отвечающим за международное сотрудничество, и поблагодарил их за поддержку территориальной целостности Сербии, а российская сторона в ответ выразила Вулину благодарность за личный вклад в развитие сотрудничества силовых структур и двух народов. "Преступление в Москве требует не осуждения, оно требует наказания тяжелее, чем тюрьма, при этом думаю не только об исполнителях, но обо всей командной цепочке, от финансировавших до политиков. Сербия разделяет боль с Россией, даже если нам и за это введут санкции. Мы едины в боли, и наши мысли с народом России", - цитирует Вулина "Движение социалистов". Президент Сербии Александр Вучич ранее пообещал поднять меры безопасности на товарищеском футбольном матче "Црвена Звезда" – "Зенит" в субботу до такой степени, что на стадионе и в Белграде "птица не пролетит". Ранее он в телеэфире заявил, что теракт в пятницу в Москве похож на способ действий одной мировой державы, но не США, не назвав страны, о которой идет речь. Президент Сербии также выразил руководству и народу России соболезнования в связи с терактом в Москве. Он подтвердил, что созвал на субботу заседание совета нацбезопасности Сербии. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев
Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев
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в мире, россия, александр вулин, крокус, московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, Александр Вулин, Крокус, Московская область (Подмосковье)
Теракт в России требует наказания всех причастных, заявил сербский эксперт

Эксперт Вулин: теракт в "Крокус Сити Холле" требует наказания всех причастных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. Преступление в "Крокус сити холле" в Подмосковье требует наказания всей цепочки причастных, наказания более тяжелого, чем тюрьма, заявил находящийся в рабочей поездке в России экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии и лидер "Движения социалистов" Александр Вулин.
Экс-глава сербской спецслужбы в ходе визита в Москву ранее встретился с заместителем секретаря Совета безопасности РФ Александром Венедиктовым и замглавы минобороны России Александром Фоминым, отвечающим за международное сотрудничество, и поблагодарил их за поддержку территориальной целостности Сербии, а российская сторона в ответ выразила Вулину благодарность за личный вклад в развитие сотрудничества силовых структур и двух народов.
Теракт в "Крокус Сити Холле"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

У концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

Медики грузят в машину скорой помощи раненую женщину

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
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4 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.

Сотрудники полиции и скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 10
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около 100 человек.

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу.

Сотрудники силовых структур и медицинской службы выносят раненого из концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около 100 человек.

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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7 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Первые пострадавшие при ЧП в "Крокус Сити Холле" уже поступили в медучреждения.

Автомобили скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Первые пострадавшие при ЧП в "Крокус Сити Холле" уже поступили в медучреждения.

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Количество пострадавших и жертв уточняется.

Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

Количество пострадавших и жертв уточняется.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

СК возбудил дело по статье о теракте.

Машины скорой помощи и бронеавтомобиль Росгвардии у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10

В пятницу вечером в партер "Крокус Сити Холла" ворвались по меньшей мере три человека в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. Почти сразу появилась информация о жертвах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 10

По данным корреспондента РИА Новости, после стрельбы преступники бросили в здании гранату или зажигательную шашку.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 10

Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы. Переждав 15-20 минут, они стали выбираться ползком.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 10

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 10

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о создании оперативного штаба.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 10

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 10

Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около 100 человек.

Спасатели доставали людей с крыши здания концертного зала с помощью подъемных механизмов.

Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Первые пострадавшие при ЧП в "Крокус Сити Холле" уже поступили в медучреждения.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 10

Количество пострадавших и жертв уточняется.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 10

СК возбудил дело по статье о теракте.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
10 из 10
"Преступление в Москве требует не осуждения, оно требует наказания тяжелее, чем тюрьма, при этом думаю не только об исполнителях, но обо всей командной цепочке, от финансировавших до политиков. Сербия разделяет боль с Россией, даже если нам и за это введут санкции. Мы едины в боли, и наши мысли с народом России", - цитирует Вулина "Движение социалистов".
Президент Сербии Александр Вучич ранее пообещал поднять меры безопасности на товарищеском футбольном матче "Црвена Звезда" – "Зенит" в субботу до такой степени, что на стадионе и в Белграде "птица не пролетит".
Ранее он в телеэфире заявил, что теракт в пятницу в Москве похож на способ действий одной мировой державы, но не США, не назвав страны, о которой идет речь. Президент Сербии также выразил руководству и народу России соболезнования в связи с терактом в Москве. Он подтвердил, что созвал на субботу заседание совета нацбезопасности Сербии.
Машины полиции и скорой помощи у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Совет сотрудничества стран Персидского залива осудил теракт в "Крокусе"
00:50
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреРоссияАлександр ВулинКрокусМосковская область (Подмосковье)
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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