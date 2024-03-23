https://ria.ru/20240323/terakt-1935131590.html

Девять госпитализированных после теракта находятся в тяжелом состоянии

Девять госпитализированных после теракта находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 23.03.2024

Девять госпитализированных после теракта находятся в тяжелом состоянии

Девять госпитализированных после теракта в красногорском "Крокус сити холле" находятся в крайне тяжелом состоянии, свидетельствуют данные минздрава Подмосковья. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:57

2024-03-23T00:57

2024-03-23T00:59

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

крокус

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Девять госпитализированных после теракта в красногорском "Крокус сити холле" находятся в крайне тяжелом состоянии, свидетельствуют данные минздрава Подмосковья.Информация о госпитализации пострадавших опубликована на сайте министерства здравоохранения Московской области.Согласно опубликованным данным, в крайне тяжелом состоянии находятся девять человек разного возраста, среди них семь женщин и двое мужчин.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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московская область (подмосковье)

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Обстановка у "Крокус сити холла" Правоохранительные органы продолжают работать у "Крокус сити холла", передает корреспондент РИА Новости 2024-03-23T00:57 true PT0M11S

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московская область (подмосковье), крокус