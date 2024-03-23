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Совет сотрудничества стран Персидского залива осудил теракт в "Крокусе"

Совет сотрудничества стран Персидского залива осудил теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 23.03.2024

Совет сотрудничества стран Персидского залива осудил теракт в "Крокусе"

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джассем Мухаммед аль-Будайви от имени организации решительно осудил теракт в... РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:50

2024-03-23T00:50

2024-03-23T01:12

теракт в "крокус сити холле"

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ДОХА, 23 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джассем Мухаммед аль-Будайви от имени организации решительно осудил теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске."Генеральный секретарь Джассем Мухаммед аль-Будайви выразил решительное осуждение инцидента со стрельбой в российской столице Москве. Генеральный секретарь подтвердил твердую позицию Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива, который отвергает все формы насилия, экстремизма и терроризма, направленные на дестабилизацию в любом регионе мира", - отмечается в заявлении.Он выразил соболезнования и сочувствие российскому правительству и его дружественному народу, а также семьям и родственникам жертв этой теракта, пожелав скорейшего выздоровления всем пострадавшим.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T00:50 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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