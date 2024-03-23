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После теракта в "Крокус Сити Холле" госпитализировали восемь детей

После теракта в "Крокус Сити Холле" госпитализировали восемь детей - РИА Новости, 23.03.2024

После теракта в "Крокус Сити Холле" госпитализировали восемь детей

Восемь несовершеннолетних госпитализированы после теракта в "Крокус сити холле", гласят данные, опубликованные на сайте минздрава Московской области. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-23T00:43

2024-03-23T00:43

2024-03-23T00:58

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

крокус

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Восемь несовершеннолетних госпитализированы после теракта в "Крокус сити холле", гласят данные, опубликованные на сайте минздрава Московской области.Согласно опубликованным данным, в Красногорске госпитализированы четыре несовершеннолетних, среди них 17-летний юноша, две девочки 2013 года рождения и 11-летняя девочка. Также в московских больницах находятся четыре ребенка - три мальчика (7, 8 и 12 лет) и девочка 12 лет.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев Стрельба в зале "Крокус Сити Холла". Кадры очевидцев 2024-03-23T00:43 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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